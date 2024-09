Babler und Kogler im TV-Duell: Voll durchziehen auf der Baggerschaufel

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*



„Is ganz liab. Aber es geht um die Realität und die Realität ist beinhart:“

So wurde SPÖ-Chef Andreas Babler vor Beginn des ersten ORF-Wahlduells (mit Grünen-Chef Werner Kogler) in einem kurzen Zusammenschnitt zitiert. Babler replizierte offenbar irgendwann so auf Grüne Politik.

„Hoit, do is a Spoit“ – ließ man Wolfgang Ambros dann in dem launig zusammengeschnittenen Vorspann singen. In den kommenden 45 Minuten sollten „Unterschiede in den Positionen, aber auch Gemeinsamkeiten“ herausgearbeitet werden, sagte die routiniert agierende Diskussionsleiterin Susanne Schnabl.

Mit „Langsam wachs’ma zsamm“ ließ man noch einmal Ambros zu Wort kommen.

Babler gab dann zu, dass er und „Herr Kogler“ das eine oder andere Mal dabei lachen mussten. Aber in der Politik gehe es darum, auch eine demokratische Streitkultur zu entwickeln – am Ende solle jedenfalls eine gemeinsame Position stehen.

Schnabl erinnerte Kogler daran, dass er die SPÖ zuletzt „die Betonierer“ genannt habe. Ob er mit diesen Betonierern koalieren wolle?

„Natürlich“, antwortete Kogler. Man wolle tragfähige Mehrheiten in diesem Land und die „Rechtsextremen“ wolle man jedenfalls nicht in die Regierung lassen, da seien „alle Linien überschritten“. Die Grünen seien die „einzige echte Klima-, Umwelt- und Naturschutzpartei, die voll durchzieht.“

Ob das Durchziehen nun eine Kiff- oder eine Kick-Metapher war, sei dahingestellt.