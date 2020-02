TV-Serie "This Is Us": Nicht schon wieder Familie? Doch!

Und will man wirklich noch eine Fernsehfamilie in sein Leben lassen, hat man nicht schon genug von den Problemen, den Gefühlen, den verhunzten Thanksgivings anderer Menschen?

Man will.

Oder man sollte wollen.

Denn „This Is Us“ weiß in einer Qualität, in einer erstaunlichen Betroffenheit vom Menschen zu erzählen, wie sie früher im Fernsehen undenkbar gewesen wären.

Genauer: von Familie. Viel und gerne wurde ja über deren Niedergang gejammert; hier ist sie lebendig – mit allem, was das heißt. Wer also keine Familie hat, oder nicht weiß, was das sein soll, oder sich vergewissern will, warum man eine wollen könnte – hier finden sich Antworten, viele schöne, viele schwierige. Es geht um Krieg (in Vietnam, in der Familie) und Zusammenleben (miteinander und gegeneinander). Um Adoption und Identität, um Liebe und Freundschaft. Darum, was Eltern für ihre Kinder tun würden (sterben, etwa), und was Kinder ihren Eltern dafür zurückgeben (das Leben).