TV-Serie "Die Frau aus dem Meer": Laetitia Casta als Rächerin

Eine geheimnisvolle Frau sorgt in einem französischen Fischerdorf für Aufsehen. Sie wird eines Tages im Stauraum eines Bootes aufgefunden – ohne Kleidung und ohne Papiere. Von den beiden Fischern, die eigentlich an Bord sein sollten, fehlt zunächst jede Spur. Und das Einzige, was man aus der unbekannten Frau herausbekommt, ist ihr Name: Théa.

Zur gleichen Zeit häufen sich seltsame Vorfälle auf der Mittelmeerinsel. Die jugendliche Chloé wird auf einer Strandparty von einem Bekannten beinahe vergewaltigt, wenig später liegt er im Koma. Chloé kann sich nicht erinnern, was geschehen ist – geschweige denn, ob sie etwas damit zu tun hat.