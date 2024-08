TV-Sender sagen: "Adieu, Mörtel“ - und ändern ihr Programm

In Gedenken an Richard Lugner ändern ORF2 und ORFIII heute, Montag, ihr Programm und würdigen den vielseitigen Unternehmer und „Society-Löwen“ u. a. im Rahmen der aktuellen Berichterstattung, mit einem exklusiven Lebens-Interview sowie mit ihm gewidmeten „Seitenblicke“- und „Seitenblicke Spezial“-Ausgaben.

Um 20.15 Uhr präsentiert ORFIII das bisher unveröffentlichte Gespräch „Richard Lugner - Die unbekannte Seite“ (auch auf ORF ON abrufbar, Dacapo um 23.20 Uhr), das Denise Seifert kurz vor seinem Tod mit ihm geführt hat. Darin zeigt sich der „Baumeister der Nation“ von einer der Öffentlichkeit bisher eher verborgenen Seite. Richard Lugner spricht über seine Kindheit in den 1930er und -40er Jahren.

In ORF2 widmen sich neben den aktuellen „ZIB“-Sendungen am Montag, dem 12. August, auch „Aktuell nach 1“ (13.20 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr), wo Journalist, Moderator und Opernball-Experte Dieter Chmelar (in „Aktuell nach 1“) bzw. die ORF-Society-Expertin Marion Nachtwey (in „Studio 2“; sowie außerdem in der „ZIB 13“) zum Gespräch über den „Baumeister der Nation“ zu Gast sind, dem Ableben des „Society-Löwen“. Die „Seitenblicke“ (20.00 Uhr) sowie ein „Seitenblicke Spezial - in memoriam Richard Lugner“ (22.30 Uhr) stehen monothematisch im Zeichen des österreichischen Unternehmers.

Schwerpunkt auf ORF ON

In memoriam Richard Lugner auf ORF ON: Auf ORF ON steht (unter https://on.orf.at/sammlung/13870291/in-memoriam-richard-lugner) eine eigene Kollektion, in der Archivaufnahmen und aktuelle Beiträge abrufbar sind, zum Streamen zur Verfügung.