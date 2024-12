TV-Quoten: Helene Fischer übertrifft sich selbst

Sie ist für viele Menschen zu einem Fixpunkt im TV-Programm während der Weihnachtsfeiertage geworden: Helene Fischer feierte im ORF2-Hauptabend am Christtag mit vielen nationalen und internationalen Stars und beeindruckte wieder mit überraschenden Choreografien und Duetten.

Mit dabei waren Entertainer Hape Kerkeling, Superstar Robbie Williams, ihr Ex-Freund Florian Silbereisen und Liedermacher Reinhard Mey, der nach über 25 Jahren erstmals wieder in einer Fernsehshow zu sehen war und mit Fischer ein Duett zum Besten gab.

Fischer toppt ihr Show-Comeback

Damit konnte die 40-Jährige beim Publikum in Österreich voll punkten. Denn Helene Fischer lieferte bessere Zuschauer-Werte als beim TV-Comeback im Vorjahr ab: Ihre Show, die von ZDF, ORF und SRF co-produziert wurde und mehr als drei Stunden dauerte, verfolgten in ORF2 mehr als eine Halbe Million Menschen (506.000) und das ist nur der Durchschnittswert. Der Marktanteil lag in dieser Zeitspanne bei 23 Prozent.