TV-Quoten: ORF1 strauchelt, "Das Leben ist schön" muss pausieren

Abschied nehmen heißt es von der ORF1-Reportage-Reihe „Das Leben ist schön“ – zumindest vorerst. Nach der morgigen Ausgabe „Im Alpendorf“ (21.00 Uhr) will man das Format pausieren, ab 10. März wird an dessen Sendeplatz wieder die „Soko Donau“ ermitteln – in alten Fällen.

"Adaptionen" angekündigt

Diese Programmänderung sei „Vorbote für weitere geplante Programmadaptionen in den kommenden Monaten in ORF 1“, heißt es dazu auf Anfrage vom Küniglberg. Offenbar war man im ORF mit der Quotenentwicklung der Reportage-Schiene, zu deren Start 30 Ausgaben angekündigt wurden, nicht zufrieden: Im Schnitt waren 154.000 Zuseher bei den bisherigen vier Folgen von „Das Leben ist schön“ dabei. Der Marktanteil lag bei 5 Prozent, in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bei 7 Prozent.

Die Sendung in der Vorwoche zur aus den Harry-Potter-Romanen stammenden Sportart Quidditch sahen sogar nur durchschnittlich 85.000 bei 3 Prozent Marktanteil, allerdings bei starker Konkurrenz durch den „ Villacher Fasching“, der zur selben Zeit in ORF2 lief.