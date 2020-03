ATV hat wieder einen Wetter-Gott

Das Wetter ist bei ATV seit Bestehen des Senders eine besondere, mitunter kuriose Geschichte. Bis hin zu halb nackten Frauen hat man dort schon sehr unterschiedliche Wetter-Phänomene aufziehen sehen. 2003, als ATVplus als einziger österreichischer Privater via Antenne empfangbar wurde, setzte die damalige Chef-Etage des Senders nämlich auf „sexy Wetter-Girls“ und „Erotik-Wetter“. Die Resonanz war nicht so prickelnd wie erhofft. Den späteren Karrieren von Manuela Feris und Anita Savija tat das keinen Abbruch. Feris beispielsweise ging später in die USA, um Schauspielerin zu werden und ergatterte sogar eine Rolle in den „Sopranos“. Anita Savija baute später auf ihrer klassischen Ballettausbildung auf.

Nach dem Relaunch nach wenigen Monaten war der Unfug abgestellt. Bekanntester Name in der Riege der Wetter-Präsentatorinnen war dann Cathy Zimmermann, die dann später während einer ATV-Programmpräsentation vom ORF abgeworben wurde. 2005 durfte mit Andreas Jäger erstmals ein Mann ran – er war in der Folge auch so etwas wie ein Mentor von Manuel Kelemen.