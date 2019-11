Die Leiden mit jungen Sehern

Dass die junge Zielgruppe schwierig ist, hat auch Puls4 zu spüren bekommen. Just die zehnte Staffel von „Austria's Next Topmodel“ interessierte über Wochen gar nicht und blieb weit unter den Erwartungen. Im konzerninternen Duell hat im November ATV mit „ Bauer sucht Frau“ und Co. die Nase vorne – mit einem Monatsmarktanteil von aktuell 5,3 Prozent gegenüber 4,7 bei Puls4.

Auf Kurs zum Quoten-Rekord ist ServusTV: Das Finale der ATP Finals zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas verfolgten durchschnittlich 677.000 Menschen, der höchste Wert in der Servus-Geschichte, der Spitzenwert der Übertragung lag bei über einer Million. Bei den Sehern ab 12 könnte man nun erstmals einen Monatsmarktanteil von vier Prozent erreichen, bei den Jungen sind es derzeit 3,4 Prozent.