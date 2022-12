TV-Quoten: Mehr als eine Million sehen Messi-Gala bei ServusTV

Nach dem ORF hat die Fußball-WM in Katar auch bei ServusTV die Millionen-Zuseher-Grenze überschritten: Superstar Lionel Messi führte der künftige WM-Rekordspieler das Nationalteam Argentiniens am Dienstag zu einem 3:0-Erfolg gegen Kroatien und damit ins Finale. 1,057 Millionen Zuseher verfolgten die zweite Hälfte des Halbfinales bei ServusTV. Das entspricht einem Marktanteil von fast 34 Prozent in der Zielgruppe 12 Jahre und älter. Das Match bescherte dem Salzburger Privatsender zudem einen Tagesmarktanteil von 12,9 Prozent (12+) – das ist der drittbeste Wert der Sendergeschichte.