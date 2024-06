TV-Quoten im Mai: ORF 1 glich Minus von ORF 2 aus, ServusTV stark

Der Mai hat Österreichs größten Fernsehsendern teils kräftige Zuwächse, teils Einbußen bei den Marktanteilen beschert. Die ORF-Gruppe blieb stabil, wobei ORF 1 ein deutliches Minus von ORF 2 großteils ausgleichen konnte. ServusTV verbuchte laut Teletestdaten ein markantes Plus und war damit nicht nur in der Gesamtzielgruppe stärkster Privatsender, sondern schloss auch zu Puls 4 bei den 12- bis 49-Jährigen auf. oe24.tv freute sich über einen Rekordwert.

ORF 1 erwies sich mit einem Anstieg in Höhe von einem Prozentpunkt (9,1 Prozent Marktanteil) gegenüber dem Vorjahresmonat als Stabilisator der ORF-Fernsehflotte. Hoch im Kurs stand etwa das Eurovision-Song-Contest-Finale mit rund 1,1 Millionen Zusehern. Speziell bei den 12- bis 29-Jährigen punktete der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung (79 Prozent Marktanteil) und verbuchte den gesamten Mai betrachtet bei den Jüngeren ein Plus von 3,8 Prozentpunkten. Auch Formel 1 und das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien fanden sich in den Topreichweiten.

ORF 2 durchwachsen

Durchwachsen das Bild bei ORF 2: 1,3 Prozentpunkte ging es in der Gesamtzielgruppe gegenüber dem Vorjahresmonat auf 19,3 Prozent Marktanteil bergab. Der Sender wartete etwa mit einem Schwerpunkt zur kommenden EU-Wahl auf und erreichte damit bisher grob die Hälfte der heimischen TV-Bevölkerung. An der Reichweitenspitze stand wie so oft die "ZiB 1" (1,24 Mio. Zuseher) gefolgt von "Bundesland heute" (1,15 Mio. Zuseher).