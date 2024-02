TV-Premiere für Thomas Stipsits’ Kino-Erfolg „Griechenland“

Mit „Griechenland“ gelang Thomas Stipsits ein seltenes Kunststück. In den Kino-Charts 2023 landete die Wohlfühlkomödie auf Platz 6. Schon lange hatte kein Film aus Österreich so ein Top-Ergebnis erzielen können. 283.783 Kinotickets wurden verkauft, mehr als für so manchen Hollywood-Blockbuster.

Im KURIER-Interview zeigte sich Stipsits überrascht und erfreut über den Erfolg. „Ich wollte einen Film machen, der Griechenland und die Menschen dort zeigt“, sagte der Co-Autor. Regie führten Claudia Jüptner-Jonstorff und Eva Spreitzhofer.