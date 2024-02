Fulminante TV-Quoten bei Stipsits-Film "Griechenland"

Die Komödie "Griechenland oder der laufende Huhn" schlug auch bei seiner TV-Premiere voll ein. Im Schnitt 1,199 Millionen Zuseher wollten den Film mit Thomas Stipsits auf ORF 2 sehen. Damit war die Komödie auch Tagessieger vor der "Zeit im Bild", was sonst nur bei sehr großen Sportereignissen der Fall ist. Auch der Marktanteil erreichte mit 43 Prozent mittlerweile selten gesehene Dimensionen.

Zum Vergleich: Das Biopic "Klammer - Chasing the Line" (ebenfalls auf ORF2) erreichte im Februar 2022 einen Schnitt von 904.000 Zusehern (Marktanteil von 32 Prozent). Dabei handelte es sich aber um keine TV-Premiere. Davor waren 307.000 Zuseherinnen und Zusehern schon bei ServusTV vor den Schirmen (Marktanteil: 11,2 Prozent).

Schon im Kino erfolgreich

Mit „Griechenland“ gelang Stipsits davor schon ein seltenes Kunststück. In den Kino-Charts 2023 landete die Wohlfühlkomödie auf Platz 6. Schon lange hatte kein Film aus Österreich so ein Top-Ergebnis erzielen können. 283.783 Kinotickets wurden verkauft, mehr als für so manchen Hollywood-Blockbuster.

Im KURIER-Interview zeigte sich Stipsits überrascht und erfreut über den Erfolg. „Ich wollte einen Film machen, der Griechenland und die Menschen dort zeigt“, sagte der Co-Autor. Regie führten Claudia Jüptner-Jonstorff und Eva Spreitzhofer.