Ehemaliger Time-Warner-Chef Richard Parsons gestorben

Parsons half CNN zufolge großen US-Unternehmen bei der Bewältigung von Krisen, darunter Time Warner und die Bank Citigroup. Unter Parsons Führung trug Time Warner in den frühen 2000er Jahren einen milliardenschweren Teil seines Schuldenbergs ab.

Der US-amerikanische Geschäftsmann und frühere CEO des ehemals weltgrößten Medienkonzerns Time Warner, Richard Parsons, ist tot. Nach übereinstimmenden Medienberichten starb er am Donnerstag mit 76 Jahren.

Außerdem wurden die Ermittlungen der Behörden im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss von Time Warner und AOL im Jahr 2000 beigelegt.

"Sein Vermächtnis lebt in den zahllosen Führungspersönlichkeiten weiter, die er beriet, in den Institutionen, die er erneuerte, und in den Türen, die er für andere öffnete", schrieb die US-Investmentbank Lazard, zu der Parsons 2012 als Vorstand kam.