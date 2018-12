Til Schweigers Kino-"Tatort" auch im TV nur mäßig erfolgreich

Til Schweigers Kino-„ Tatort“ hat sich am Sonntagabend auch im Fernsehen nicht als der große Hit erwiesen. In Deutschland verfolgten auf ARD 5,34 Millionen Zuschauer den 130 Minuten langen Krimi „Tschiller - Off Duty. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent. Normalerweise erreicht ein neu produzierter „ Tatort“ am Sonntagabend zwischen 8 und 10 Millionen Zuschauer, im Sommer auch mal weniger. In Österreich lagen die Quoten bei 400.000 mit 17 Prozent Marktanteil und damit immerhin vor dem parallel auf ORF2 laufenden Inga-Lindström-TV-Film (366.000). Auch hier: Flop war es keiner, ein Erfolg für einen derart bombastisch angeschobenen Film ist das aber auch nicht.

Schweiger, der in dem Film einen LKA-Ermittler spielt, der seine entführte Tochter Lenny ( Luna Schweiger) actionreich befreien muss, hatte im Vorfeld den Sendeplatz des Films kritisiert. Voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen die Dreharbeiten zu einem neuen Schweiger-„ Tatort“, weitere Folgen sind möglich