Thomas Stipsits: Zu Weihnachten startet die Eierkratzsaison

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In bisher vier Büchern (Ueberreuter Verlag) von Schauspieler, Kabarettist und Autor Thomas Stipsits ging der burgenländische Inspektor Sifkovits auf Verbrecherjagd. Nicht nur seine Schrulligkeit erinnert an Columbo, auch sieht man seine Frau nie und er fährt einen Peugeot.

1,18 Millionen Zuschauer

hatte die ORF/ARTE-Verfilmung des ersten Stinatzkrimis „Kopftuchmafia“ im Schnitt im Oktober 2024 (41 Prozent Marktanteil), Teil 2, „Uhudler-Verschwörung“, landete 2025 bei 1,099 Mio. und 40 Prozent Marktanteil.

Aktueller Fall

In der beschaulichen Provinz wird Gruppeninspektor Sifkovits (Thomas Stipsits) mit einem besonders kniffligen Fall konfrontiert. Als er in der Karwoche seine Mutter besucht, erreicht ihn die Nachricht, dass Fredi Horvatits (Franz Sailer) erstochen wurde – ausgerechnet mit einem Eierkratzmesser. Nur noch wenige Stinatzer Frauen üben damit ein uraltes Kunsthandwerk aus, darunter seine Mutter Baba (Erika Deutinger). Der Rest der „Kopftuchmafia“, die Resetarits Hilda (Linde Prelog), und die Grandits Resl (Erika Mottl) sind entsetzt, als Baba in den engsten Kreis der Verdächtigen gerät. Dabei kommt das halbe Südburgenland infrage, denn Fredi hat im großen Stil Geld verspekuliert. Der dritte Fall des „burgenländischen Columbos“, der auch im Kiffermilieu ermittelt, ist besonders dicht gewebt, wartet mit gruseligen Traumsequenzen auf und bleibt dennoch gewohnt ulkig.

Nach der ORF1-Premiere (30. März, 20.15 Uhr) gibt es ein Dacapo am Karsamstag um 17.15 Uhr auf ORF1.

