Thomas Stipsits spielt René Benko: Drehstart für Dokudrama

Der Aufstieg und Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko wird verfilmt. Seit Ende Jänner werden Spielszenen für das Dokudrama "Benko - Size does matter" (AT) gedreht, wie der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Gespielt wird René Benko vom österreichischen Kabarettisten Thomas Stipsits. Patricia Aulitzky gibt Nathalie Benko. In weiteren Rollen stehen Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera.

Im Herbst im TV zu sehen Der 90-minütige Film entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF für UFA Fiction und wird voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen sein. In dem Dokudrama werden Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews kombiniert. Gedreht werden die Spielszenen bis März u. a. in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien. Regie führt Raymond Ley, der gemeinsam mit seiner Frau Hannah Ley auch als Autor fungiert.