Thomas Stipsits spielt René Benko: Drehstart für Dokudrama
Der Aufstieg und Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko wird verfilmt. Seit Ende Jänner werden Spielszenen für das Dokudrama "Benko - Size does matter" (AT) gedreht, wie der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Gespielt wird René Benko vom österreichischen Kabarettisten Thomas Stipsits. Patricia Aulitzky gibt Nathalie Benko. In weiteren Rollen stehen Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera.
Im Herbst im TV zu sehen
Der 90-minütige Film entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF für UFA Fiction und wird voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen sein. In dem Dokudrama werden Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews kombiniert. Gedreht werden die Spielszenen bis März u. a. in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien. Regie führt Raymond Ley, der gemeinsam mit seiner Frau Hannah Ley auch als Autor fungiert.
"Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit"
Zum Inhalt heißt es im Pressetext: "'Benko – Size does matter' (AT) erzählt die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde. Es ist eine Geschichte von Verführern und Verführten, eine Geschichte über Gier, Glanz und Glamour, eine Geschichte über Macht und Macher. Ein junger Mann, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilienimperiums aufsteigt – bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Das Dokudrama zeigt das Leben des René Benko als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt."
