Medien

Thomas Stipsits spielt René Benko: Drehstart für Dokudrama

Drehstart für ORF/ARD/SRF-Dokudrama Benko  Size does matter (AT) mit u. a. Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky und Heino Ferch
"Benko - Size does matter" erzählt vom Aufstieg und Fall René Benkos. Der Film soll im Herbst 2026 im ORF zu sehen sein.
05.02.26, 11:25

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Aufstieg und Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko wird verfilmt. Seit Ende Jänner werden Spielszenen für das Dokudrama "Benko - Size does matter" (AT) gedreht, wie der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Gespielt wird René Benko vom österreichischen Kabarettisten Thomas Stipsits. Patricia Aulitzky gibt Nathalie Benko. In weiteren Rollen stehen Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera.

Thomas Stipsits arbeitet an neuem Kinofilm nach "Griechenland"

Im Herbst im TV zu sehen

Der 90-minütige Film entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF für UFA Fiction und wird voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen sein. In dem Dokudrama werden Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews kombiniert. Gedreht werden die Spielszenen bis März u. a. in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien. Regie führt Raymond Ley, der gemeinsam mit seiner Frau Hannah Ley auch als Autor fungiert.

Tiefer Fall: Benko war einst der steile Aufsteiger der Immobilienbranche

"Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit"

Zum Inhalt heißt es im Pressetext: "'Benko – Size does matter' (AT) erzählt die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde. Es ist eine Geschichte von Verführern und Verführten, eine Geschichte über Gier, Glanz und Glamour, eine Geschichte über Macht und Macher. Ein junger Mann, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilienimperiums aufsteigt – bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Das Dokudrama zeigt das Leben des René Benko als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt."

Mehr zum Thema

Rene Benko
kurier.at, nobe  | 

Kommentare