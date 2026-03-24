Thomas Stipsits: "Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert"

Mehr wollte er aber nicht verraten, weil er die Beziehung strikt aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. So meinte er auch auf die Frage nach dem Beruf seiner Herzensdame nur, dass dieser nichts mit Medien zu tun habe.

2022 ließen sich die Schauspieler Katharina Straßer und Thomas Stipsits nach acht Jahren Ehe scheiden, sind aber nach wie vor freundschaftlich verbunden. In der ORF-Sendung "Hinter den Schlagzeilen" (heute, Dienstag, um 16.20 Uhr auf ORF 2) hat Stipsits verraten, dass es wieder eine neue Frau an seiner Seite gibt. "Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert und sie ist schon ein großer Rückhalt. Sie überlässt auch mir das Rampenlicht", sagte er dazu.

Für Schlagzeilen hingegen sorgte seine neue Rolle im Dokudrama "Size does matter" als René Benko. "Es war schon außergewöhnlich, als die Anfrage kam, warum man mich für diese Rolle besetzen möchte", meinte er.

Als Vorbereitung habe er sich eingelesen und sein Eindruck von Benko ist, "dass er doch aus einfachen Verhältnissen kommt. Zweifelsohne hat das etwas gemacht mit ihm. Das spiegelt sich ein bissl wider in dem, was er gemacht hat. Ein bisschen überladen - und damit möchte man ja auch etwas ausdrücken. Letztendlich war es dann der Machtrausch, der alles zum Einstürzen gebracht hat. Das ist aber nur meine vage Interpretation."

Nicht viel zu interpretieren gibt es für Stipsits im Fall von Christopher Seiler, der ja mit Gewaltvorwürfen konfrontiert ist. "Ich glaube ihm tatsächlich, dass er das zutiefst bereut und dass er einen riesengroßen Schaß da gebaut hat. Das Statement, das er abgegeben hat, war zu großen Teilen ungeschönt. Was ich nicht unterschreibe, ist, dass es keine Gewalt gegeben hat. Aus meiner Sicht ist es Gewalt, wenn man so etwas macht - und ich glaube, das weiß er auch."