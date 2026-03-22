Seiler & Speer: Sind die Vorwürfe das Ende der Band?

Die Unterhaltungsbranche hat ihre eigenen Gesetze – und eines davon ist, dass das Publikum (fast) alles verzeiht.

Beispiele gibt es zuhauf. Da wäre etwa Xavier Naidoo („Dieser Weg“). Lange Zeit war der Soulpopsänger mit Aussagen aufgefallen, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Naidoo trat mit sogenannten Reichsbürgern auf, verbreitete Theorien der QAnon-Verschwörungsideologie, wonach angeblich Kindern in satanischen Ritualen Blut abgezapft werde. Zudem vertrat er in der Vergangenheit die Ansicht, dass die Erde nicht rund sei. und polarisierte mit Äußerungen zur Corona-Pandemie. Ein Entschuldigungsvideo genügte, um das auszubügeln – zumindest fast: Rund um den Jahreswechsel ging er wieder auf Tournee durch volle Hallen, auch in Wien.

Gleich danach aber irritierte er auf einer Demo mit neuerlich höchst zweifelhaften Aussagen: „Wir reden von Menschenfressern“, sagte der 54-Jährige mit Bezug zu den Epstein-Akten. „Wir reden nicht von normalem Sex-Trafficking und jungen Frauen und so. Nee, die fressen unsere Babys.“

Hat er den Bogen nun überspannt? Es steht zu bezweifeln. Wer schon bisher für Lieder wie „Ich kenne nichts“ oder eben „Dieser Weg“ über die Aussagen des Sängers hinweggesehen hat, dürfte dies auch weiter tun.

Auch die Kontroverse um Rammstein – es ging um den Umgang mit jungen weiblichen Fans bei Partys nach den Konzerten – ebbte rasch ab, Anzeigen verliefen im Sand, Medien mussten ihre Berichte teils zurückziehen. Die Band hat seither zwar nicht mehr live gespielt, Sänger Till Lindemann, der im Zentrum der ursprünglichen Vorwürfe stand, ging aber alleine auf Tournee, u. a. auch in die Wiener Stadthalle.

Auch international gibt es Beispiele für verschiedenste Skandale, die weitgehend folgenlos blieben. Chris Brown ist, obwohl er Gewalt gegen Rihanna selbst zugegeben hat, immer noch im Business. Auch Kanye West ist trotz antisemitischer Aussagen und vielen weiteren Kontroversen immer noch ein Star.

In anderen Fällen aber war die Karriere nach Vorwürfen verschiedenster Art vorbei, etwa bei Marilyn Manson oder Ryan Adams. Die Gesetze des Popbusiness sind auch nicht immer leicht zu durchschauen.