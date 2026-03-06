Amadeus-Awards an arrivierte Acts wie Folkshilfe und Seiler & Speer

Keine großen Abräumer gab es bei den „Amadeus Austrian Music Awards 2026“. Freitagabend stand die Verleihung der österreichischen Musikpreise im Rahmen einer Gala in der Wiener Marx Halle auf dem Programm. Aber einen überraschend alles dominierenden Act wie 2025 Rian gab es diesmal nicht. Der Kärntner war damals das erste Mal nominiert gewesen, gleich in drei Kategorien, und gewann sie alle. Heuer war Rian zwei Mal nominiert, ging aber leer aus. Stattdessen verteilten sich die Hauptpreise recht gleichmäßig auf arrivierte Acts.

Die vielleicht begehrteste Kategorie „Album des Jahres“ gewann die drei Mal nominierte Band Folkshilfe für ihren Longplayer „bunt“. Der Preis für „Ö3 Song des Jahres“ wurde Pizzera & Jaus für „Zweifelturm“ zugesprochen, den ebenfalls drei Mal nominierten „Seiler und Speer“ der für „Live Act des Jahres“. Letzteres kam wenig überraschend: Christopher Seiler und Bernhard Speer hatten vorigen Sommer als erste heimische Band das Ernst-Happel-Stadion mit 50.000 Besuchern restlos ausverkauft und damit einen Meilenstein für die Szene gesetzt. Mit einem zusätzlichen Award in der Genre-Kategorie „Pop/Rock“ war das Duo heuer der einzige Act, der mehrfach ausgezeichnet wurde.