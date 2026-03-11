Thomas Stipsits als "patscherter Flirter" und seine Vorstellung von der Zukunft

"Ich bin eher ein patscherter Flirter", bekannte Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits im Podcast "Liebesg'schichten und Heiratssachen" von Nina Horowitz (zu hören ab 14. März).

Wenn er es dann doch einmal versucht hat, sei es "immer so bemüht gewesen. Und bemüht ist beim Flirten der kleine Bruder von 'eh nett'". Ein Romantiker steckt aber dennoch in ihm, denn Sonnenuntergänge sind für ihn etwas, "das sich nie abnutzt".