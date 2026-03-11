Thomas Stipsits als "patscherter Flirter" und seine Vorstellung von der Zukunft
"Ich bin eher ein patscherter Flirter", bekannte Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits im Podcast "Liebesg'schichten und Heiratssachen" von Nina Horowitz (zu hören ab 14. März).
Wenn er es dann doch einmal versucht hat, sei es "immer so bemüht gewesen. Und bemüht ist beim Flirten der kleine Bruder von 'eh nett'". Ein Romantiker steckt aber dennoch in ihm, denn Sonnenuntergänge sind für ihn etwas, "das sich nie abnutzt".
Wohl auch ein Grund dafür, warum Stipsits so ein großer Griechenland-Fan ist und seinen Zweitwohnsitz auf der Insel Karpathos hat. "Ich will, wenn ich 60 bin, nicht in irgendeiner schön eingerichteten Wohnung in Wien hocken, sondern viel lieber auf einem Plastiksessel in Griechenland und aufs Meer schauen."
Um zu dieser Einstellung zu gelangen, musste Stipsits aber einiges durchmachen. Er sprach etwa über sein Burnout und darüber wie sich eine Panikattacke anfühlt. Er gibt aber auch Hoffnung und erzählt, wie er es geschafft hat, sein Leben zu ändern.
