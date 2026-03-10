Neuer Stipsits-Kinofilm fixiert: Nach "Griechenland" kommt "Italien"

Zu der Handlung heißt es in der Produktionsnotiz: "Einst hat er die Hitparaden gestürmt, nun muss sich Schlagersänger Gery mit Werbe-Auftritten für eine Fleischerei über Wasser halten. Als er versucht, mit einer Fan-Pilgerreise durch Italien seine Karriere zu retten, verirrt er sich mit einem unfreiwilligen Wegbegleiter. Ein ungleiches Duo, in dem der eine stur ist und der andere ein Esel. Und die Erkenntnis, dass der richtige Weg auch dort sein kann, wo man falsch abbiegt."

"Toller Hauptdarsteller"

Dem KURIER verriet Thomas Stipsits dazu vergangenen Oktober: „Es ist keine ,Griechenland‘-Fortsetzung, aber mit demselben Produktionsteam: Eine neue Geschichte in einem neuen Land. Mit einem unfassbar tollen Hauptdarsteller, der sicher für Überraschung sorgen wird – also neben mir, ich spiel’ schon eine große Rolle“.

Es dürfte sich bei dem "Hauptdarsteller" tatsächlich um ein Grautier und Langohr handeln, wie der KURIER erfuhr.