Südburgenländischer Brauch: "Eierkratzen" für den guten Zweck

Diese Sätze waren schuld an einem legendären Lachkrampf, der einen südburgenländischen Osterbrauch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. Mehr als zwei Millionen Mal wurden Videos von dem Beitrag auf YouTube geklickt, in dem sich die Journalistin Nadja Ebinger an einer Anmoderation über das Eierkratzen in Stinatz abmüht. Der Text sei „das Schlimmste, was ich jemals lesen hab müssen“, beklagt Ebinger in dem Video, den Tränen nahe.