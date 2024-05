"White Collar" ist ein kurzweiliger Mix aus Crime und Humor mit Lerneffekt in Sachen Kunstgeschichte. Nun soll ein Revival in Arbeit sein, berichtet Bomer laut Collider .

Wird "White Collar" fortgesetzt?

"Es ist möglich", so Bomer auf obenstehende Frage. "Ich denke, es ist technisch gesehen in Arbeit. Ihr wisst, diese Dinge sind nie ganz so einfach, wie man es sich wünschen würde - und so gut wie alles davon liegt außerhalb unserer Kontrolle. Es scheint, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen, und es könnte in den nächsten ein oder zwei Jahren eine sehr reale Sache sein."

Klingt also tatsächlich so, als ob wir uns auf ein Comeback von Neil Caffrey freuen dürften. Bomer wäre eventuell auch als Produzent an Bord, so der Schauspieler im Collider-Interview, da er auch bei den finalen Staffeln der Serien als solcher fungierte.