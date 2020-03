"The Masked Singer Austria": Fall der ersten Maske sahen durchschnittlich 311.000

Samstagabend ist die erste Maske gefallen: Der Falke musste gehen - und damit der britische Sänger James Cottriall. Die erste Demaskierung der Puls4-Live-Show verfolgten durchschnittlich 18,3 Prozent (Altersgruppe 12 bis 49) und 311.000 Österreicher.

Der heimische Privatsender ist aufgrund der guten Quoten der Premiere von "The Masked Singer Austria" auch sehr zufrieden mit dem Start und spricht in einer Aussendung von einem "Rekord". Nächste Woche geht es weiter: "The Masked Singer Austria" immer samstags um 20.15 Uhr live auf Puls4.