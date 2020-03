"The Masked Singer Austria": Perchtenlauf mit Promis

Eine TV-Show, in der eine Handvoll von Akteuren und Akteurinnen in einem leerem Studio mit zugespieltem Applaus Stimmung suggerieren muss, hat es an sich schon schwer. Wenn in dieser Show dann noch Masken und Ganzkörper-Kostüme eine zentrale Rolle spielen, wird es deutlich schwieriger, jenen Schwung zu erzeugen, der ein neues Format über weitere Episoden oder gar Staffeln in der Publikumsgunst halten soll: Es war schwer, beim Auftakt von „The Masked Singer Austria“ am Samstag auf Puls4 nicht an die grusligen Wimmelbilder von Hieronymus Bosch und Pieter Bruegel oder an Perchtenläufe zu denken.