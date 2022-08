Thai-Höhlendrama verfilmt: Hollywood-Stars, die mit "Wildschweinen" tauchen

Es war ein filmreifes reales Drama: Bis zu 18 Tage waren zwölf jugendliche Fußballer und ihr Trainer 2018 kilometertief in der thailändischen Thang-Luam-Höhle gefangen, die durch Regenfälle geflutet wurde. Die spektakuläre internationale Rettungsaktion für die „Wildschweine“ (der Name des Fußballteams) hielt die Welt in Atem.