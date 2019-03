"Tagesschau"-Moderator Jan Hofer hatte auf Sendung einen Schwächeanfall

Nachrichtensprecher Jan Hofer erlitt gestern, Donnerstag, bei der "Tagesschau" ( ARD) einen Schwächeanfall. Hofer wirkte bereits während der 20-Uhr-Sendung immer wieder unkonzentriert: Er versprach sich ungewöhnlich oft, sackte kurzzeitig sogar zusammen. Am Ende vergaß er zum Wetterbericht überzuleiten und stand regungslos am Tisch. Viele Zuseher machten sich via Social Media sorgen und fragten beim Sender nach.

Die ARD teilte später mit, der Moderator habe gesundheitliche Probleme gehabt. "Am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte", heißt es von ARD-Chefredakteur Kai Gniffke. Kürzlich habe Hofer mit einem Infekt zu tun gehabt, den er womöglich noch nicht auskuriert habe.