Susanne Riess-Hahn als ORF-Generalin? "Es gab kein Angebot an mich"

Neben einem Misstrauensvotum gegen vier der ORF-Stiftungsräte und der Verweigerung einer Offenlegung des Ergebnisses der Compliance-Untersuchung gegen Roland Weißmann beherrscht vor allem eine Frage den Küniglberg: Wer wird im Sommer die Führung im ORF übernehmen? Wie berichtet, beginnt sich schon jetzt jenes Zeitfenster zu schließen, das im Prinzip günstig für einen Übergang wäre: Denn eigentlich könnte die Weißmann-Nachfolge im Jänner 2027 mit einem klaren Auftrag starten, wie der ORF künftig auszusehen hat. Schließlich hat sich die Regierungskoalition in ihrem Programm auf eine ORF-Reform geeinigt.

SPÖ-Chef und Medienminister Andreas Babler stellte schon kurz nach dem Rücktritt von nun Ex-General Roland Weißmann klar, dass er gerne in Zukunft eine Frau an der Spitze des ORF sehe: Dem ORF und der Gesellschaft "täte es gut, wäre die Nachfolge eine Generaldirektorin“, so Babler. Die Entscheidung über die Nachfolge sei jedoch in jedem Fall Sache des Stiftungsrats. Viele tippen darauf, dass sich Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher bewirbt und verlängert werden könnte. Allerdings hatte der Mediensprecher der Kanzlerpartei ÖVP, Nico Marchetti, zuletzt angedeutet, dass er eine Lösung von außen für sinnvoller erachte. Sprich: Einen Generaldirektor oder eine Generaldirektorin, die beruflich noch nichts mit dem ORF zu tun hatten.