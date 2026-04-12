Der ORF steht an einem Wendepunkt. Gremien sollen neu geordnet, Verantwortlichkeiten neu definiert und politische Einflussnahmen neu gedacht werden. Doch während intensiv über Stiftungsräte, Publikumsräte und Führungspositionen diskutiert wird, fehlt eine zentrale Dimension: die Frage, welche Öffentlichkeit überhaupt angesprochen und gestärkt werden soll. Keine Strukturreform entfaltet Wirkung, wenn es an jener gesellschaftlichen Grundlage fehlt, die demokratische Medien erst tragfähig macht: einer informierten, beteiligungsfähigen und kritischen Öffentlichkeit.

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Eine starke demokratische Öffentlichkeit entsteht nicht automatisch. Sie beruht auch auf kontinuierlicher, lebenslanger Bildung. Menschen müssen darin gestärkt werden, Informationen einzuordnen, Manipulation zu erkennen, Quellen kritisch zu prüfen und politische Prozesse zu verstehen und zu hinterfragen. Nur dann kann der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, nur dann kann er Vertrauen zurückgewinnen. Gerade in einem Jahr, in dem der ORF aufgrund personeller Turbulenzen, schwindender institutioneller Glaubwürdigkeit und allgemeiner Verunsicherung im politischen und medialen Umfeld besonders unter Beobachtung steht, wäre eine strategische Verbindung zum Bildungsbereich kein „Nice to have“, sondern ein notwendiger Grundpfeiler jeder Reform. Gemeinnützige Erwachsenenbildung ist jener Bereich, in dem die Voraussetzungen einer starken demokratischen Öffentlichkeit täglich geschaffen werden. Mit über 2,5 Mio. Teilnahmen pro Jahr ist sie einer der größten Lernräume des Landes. Und sie erreicht auch jene Menschen, die im öffentlichen Diskurs oft unsichtbar bleiben wie bildungsbenachteiligte Gruppen, ältere Menschen, Personen mit Migrationsgeschichte oder Menschen in prekären Lebenslagen.