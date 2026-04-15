ORF-Redakteure sprechen vier Stiftungsräten das Misstrauen aus

Der Redaktionsausschuss des ORF hat vier Stiftungsräten einstimmig das Misstrauen ausgesprochen - und zwar dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, Heinz Lederer, seinem Stellvertreter Gregor Schütze und den beiden von der FPÖ entsandten Räten Peter Westenthaler und Thomas Prantner. "Wir erwarten, dass an das Management und an die Aufsichtsorgane des ORF keine geringeren Ansprüche angelegt werden", hieß es in einer Aussendung. "Es darf keinen Platz geben für unangebrachtes Verhalten, persönliche Vorteile, Freunderlwirtschaft, Intransparenz und Unvereinbarkeiten. ORF-Führungskräfte und Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben auch eine Vorbildfunktion - innerhalb des Hauses und darüber hinaus. Daher spricht der Redaktionsausschuss den vier namentlich genannten Stiftungsräten einstimmig das Misstrauen aus."

Es ist das erste derartige Misstrauensvotum. Die Redakteurssprecher wiederholen in der Aussendung Vorwürfe von Unvereinbarkeiten gegen Lederer und Schütze, die beim Rücktritt von Roland Weißmann federführend involviert waren und seither stark in der Kritik stehen.

Westenthaler wiederum "diffamiert die Arbeit der ORF-Journalistinnen und Journalisten und formuliert haltlose Angriffe und Vorwürfe gegen das Unternehmen".

Weiters appellieren die Redakteurssprecher an die neue Führung, "intern festgestelltes Fehlverhalten als solches zu benennen, die Empfehlungen bereits existierender Gremien umzusetzen und entsprechende Konsequenzen zu ziehen, statt wie bisher so manche Berichte in der Schublade verschwinden zu lassen." Die von der aktuellen Geschäftsführung angekündigte "lückenlose Aufklärung und Transparenz darf weder von innen noch von außen behindert werden". Gefordert wird auch eine Entpolitisierung des Stiftungsrats. Und "für die Neubestellung der Geschäftsführung ab 2027 darf es keine anderen Kriterien geben als herausragende Kompetenz, Erfahrung, Führungsstärke und eine überzeugende Vision für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks".