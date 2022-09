"Succession" gewinnt Emmy als bestes Drama

Bei der Verleihung der Emmy Awards hat Hollywood-Star Michael Keaton am Montag (Ortszeit) in Los Angeles einen der ersten begehrten TV-Preise abger├Ąumt. Der 71-J├Ąhrige gewann f├╝r seine Rolle im Pharma-Drama "Dopesick" die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie. Die Serie "Succession" um einen Medienmogul und seine Familie errang den Preis als beste Dramaserie des Jahres.

Die Serie ├╝ber die Intrigen in einer untergehenden Mediendynastie hatte bereits 2020 diese Auszeichnung erhalten. Bei der Preisverleihung wurden auch Drehbuchautor Jesse Armstrong und Nebendarsteller Matthew Macfadyen (in der Rolle als Tom Wambsgans) f├╝r ihre Leistungen ausgezeichnet. In vielen anderen wichtigen Kategorien musste sich die 25-fach nominierte Serie, die lose am weltweit einflussreichen Murdoch-Clan angelehnt ist, aber geschlagen geben.

Weitere zu Beginn der mehrst├╝ndigen Gala verliehene Preise gingen an Murray Bartlett als Hotelmanager in der Satire "White Lotus" als bester Nebendarsteller in einer Miniserie. Ausgezeichnet wurden auch Julia Garner in "Ozark" und Matthew Macfadyen als Schwiegersohn im Familiendrama "Succession" f├╝r die besten Nebenrollen in Dramaserien.

Die Serie "Ted Lasso" gewann wie im Vorjahr den Emmy Award als beste Comedy des Jahres. Zuvor waren auch die Regisseurin MJ Delaney, Hauptdarsteller Jason Sudeikis und Nebendarsteller Brett Goldstein mit dem wichtigsten Fernsehpreis der Welt ausgezeichnet worden. Die bei Apple TV+ laufende Serie erz├Ąhlt von einem US-amerikanischen Footballtrainer, der ein Fu├čballteam in Gro├čbritannien ├╝bernimmt.

Die Emmys werden in mehr als 110 Kategorien von rund 20.000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala im Microsoft Theater stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt, Dutzende Auszeichnungen in Nebenkategorien wurden bereits am vergangenen Wochenende vergeben.