Stiller Luxus: Requisiten aus Erfolgsserie "Succession" werden versteigert

Bis Samstag bietet das US-Auktionshaus "Heritage Auctions" nun StĂŒcke aus dem KostĂŒmfundus der Serie feil - zu verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig gĂŒnstigen Preisen. Zahlreiche Sonnenbrillen, die Jeremy Strong als "Kendall Roy" in der Serie trug, sind mit Preisen um die 1000 US-Dollar zu haben, die Ray-Ban des verschlagen-doofen "Cousin Greg" kostet 725 US-$. Versteigert werden auch zahlreiche AnzĂŒge und Kleider von Sarah Snook, die als "Shiv Roy" teilweise nicht immer geschmackssicher auftrat. Manche GegenstĂ€nde erhalten nur durch ihre Rolle in der Serie Wert - etwa jene Dose Cranberry-Sauce, die in einer Szene, bei der sich die Spannungen der Familie wĂ€hrend eines Thanksgiving-Fests entladen, eine Rolle spielt. Das Gebot fĂŒr die Dose (Stand 9. 1., Mittag) lag bei 310 US-$.