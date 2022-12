Richtig reich aussehen: Der "leise Luxus" von Elon Musk und Co.

Ist die Zeit der Pullis mit Riesenlogo und protzigen Markennamen über der Brust passè? Ist die Logo-Mania, die vor einiger Zeit noch voll im Trend lag, nun schön langsam richtig uncool? Erste Akzente zeigen in diese Richtung.

So wie das schon in den Neunzigerjahren der Fall war. Als Helmut Lang, Jil Sander und Co. das Unterstatement hip machten und prätentiöse Labels wie Versace oder Gucci alt aussehen ließen.

"Old Money"-Style statt Kardashian-Look

Auf Tiktok macht gerade der Hashtag #oldmoneyvsnewmoney die Runde. Der Stil von Personen mit altem Geldadel wird mit Neureichen verglichen – meist um zu zeigen, wie viel stilvoller es sich mit vererbten Vermögen lebt. Wer das Geld nicht hat, übernimmt zumindest die Ästhetik.