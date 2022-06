Stars zeigen öffentlich Wut über das Abtreibungsurteil in den USA

Taylor Swift, die selbst in Tennessee, einem der dreizehn vom Abtreibungsverbot betroffenen Bundesstaaten, einen Wohnsitz hat, konnte das Urteil und den damit verbundenen Rückschritt bei den Rechten der Frau am eigenen Körper überhaupt nicht fassen. Sie fasste es so in Worte:

"Ich bin absolut erschrocken, dass das der Punkt ist, an dem wir sind - dass uns nach so vielen Jahren, in denen Menschen für die Rechte der Frau am eigenen Körper gekämpft haben, die heutige Entscheidung uns das wieder weggenommen hat."