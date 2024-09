ORF sagt "Starnacht aus der Wachau" mit Gabalier ab

Aufgrund der aktuellen Wetterlage (Starkregen/Sturm) mussten bereits zahlreiche Veranstaltungen in Österreich abgesagt werden. Nun hat es auch die für den 20. und 21. September 2024 geplante „Starnacht aus der Wachau“ getroffen, was für alle Schlagerfans natürlich eine mittlere Katastrophe ist. Denn das Line-up war mit einigen großen Namen bestückt: Andreas Gabalier, Andrea Berg, Patrizio Buanne und Charlien.

Seit mehr als einer Woche wird in Rossatzbach am Aufbau der „Starnacht aus der Wachau“-Arena gearbeitet. Aufgrund des besorgniserregenden Pegelstandes der Donau und den damit verbundenen behördlichen Auflagen und Anordnungen, ist eine sichere Durchführung der Veranstaltung unmöglich. Das Veranstaltungsgelände muss laut Bescheid auf Basis der aktuellen Donaupegelstände geräumt werden. Mit der Errichtung des Hochwasserschutzes im Bereich Rossatzbach wird im Laufe des Tages gerechnet. Ein erneuter Aufbau des Veranstaltungsgeländes könnte frühestens Mitte nächster Woche beginnen und ist zeitlich und technisch bis zum geplanten Veranstaltungstag nicht mehr realisierbar.

Ersatzprogramm

In ORF 2 (am 21. September) gibt es als Ersatzprogramm um 20.15 Uhr die „Starnacht - Das Beste aus der Wachau“ mit den größten Hits und den schönsten Momenten der vergangenen Jahre. Es ist ein Wiedersehen mit u. a. Anastacia, Josh, Andreas Gabalier, Die Prinzen, Melissa Naschenweng, The BossHoss, Roland Kaiser, Maite Kelly, Chris de Burgh, OPUS vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Region. Anschließend stehen auf ORF2 mit „Love, Peace & Blasmusik“ die Highlights vom „Woodstock der Blasmusik 2024“ auf dem Programm.

Ticketrückerstattung: Bereits gekaufte Tickets werden über den Ticketdienstleister, bei dem das Ticket gekauft wurde, rückerstattet. Ticketbuchungen online und im Webshop werden automatisch refundiert. Weitere Infos: www.starnacht.tv