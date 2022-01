"Starmania": Josh, Stürmer und Wanda für Jury kolportiert

In rund einem Monat startet die 6. Staffel "Starmania" im ORF. Die Gesangstalenteshow wird bekanntlich um modernen Schlager erweitert und soll eine komplett neue dreiköpfige Jury bekommen. Ein Jury-Sitz wird dabei wöchentlich neu besetzt. Über die ganze Staffel hinweg dürfte der Wiener Sänger Josh sein Urteil über die Gesangskünste der Teilnehmenden fällen, wie die "Kleine Zeitung" schrieb. Einmalig auftreten sollen Christina Stürmer, Marco Wanda und Thorsteinn Einarsson.

Publikum darf mehr mitbestimmen

Wer an der Seite von Josh regelmäßig die Kandidatinnen und Kandidaten bewertet, ist laut der Tageszeitung noch nicht fixiert. Der ORF hielt sich gegenüber der APA noch bedeckt und bestätigte die kolportierten Namen nicht. Erfreut ist man am Küniglberg jedoch darüber, das "Starmania"-Publikum pro Sendung mit einer neuen österreichischen Musikgröße in der Jury begrüßen zu können. Man habe bereits mehrere positive Rückmeldungen von heimischen Künstlerinnen und Künstlern.

Das Urteil der Jury ist dabei heuer etwas weniger entscheidend als noch in Staffel fünf. Konnte das Publikum im Vorjahr erst ab der achten Show mitbestimmen, wird es heuer früher sein.