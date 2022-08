SPÖ-Stiftungsrat: Budget 2023 wird Elchtest für ORF-Führung

Er frage sich, ob es jeweils am Chanel-Management liege, dann müsse man da ansetzen. Einen weiteren Ansatzpunkt sieht Lederer in der Art der ORF-Nachrichten. „Ständig den Oberlehrer vorgesetzt bekommen – Licht abschalten, Heizung zurückdrehen, Tempo reduzieren –, da steigen die Menschen aus.“



Diese Einschätzung sieht er durch die verstärkten Abmeldungen von GIS-Zahlern belegt. Andererseits durch die Fehr-Studie zu Corona für den ORF und den Digital News Report des Reuters Institute. „Wenn man die hohe Vertrauenswürdigkeit der ORF-News hervorhebt, muss man auch den hohen Rückgang da eingestehen.“ Als Schritt in die richtige Richtung sieht Lederer da den für Mitte September geplanten TV-Schwerpunkt zu Teuerung und Energiekrise. „Die Menschen brauchen keine erhobenen Zeigefinger, sondern wollen Rat und Hilfestellung – nicht nur im Fernsehen.“ Der ORF solle über alle Sender diesen Schritt in die Mitte zu den Menschen hin machen.