"Spiegel"-Affäre: Geschichte vom ehrlichen Syrer ist nicht erfunden

Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel ist weiterhin mit der Aufarbeitung des Falles Relotius beschäftigt. Am Samstag wurde die für das traditionsreiche Magazin äußerst unangenehme Affäre zum Titelthema gemacht. Unter dem Motto "Sagen, was ist." will der Spiegel zeigen, "wie einer unserer Reporter seine Geschichten fälschte und warum er damit durchkam". "Sagen, was ist", ist jene Maxime, die Spiegel-Gründer Rudolf Augstein für sein Medienhaus ausgegeben hatte.

Zur Aufarbeitung gehört, dass jene 55 größeren Geschichten, die Claas Relotius für den Spiegel schrieb, auf Faktentreue und Plausibilität geprüft werden. Denn der Spiegel-Reporter musste vergangene Woche zugeben, viele Texte gefälscht sowie Protagonisten und Geschehnisse teilweise völlig erfunden zu haben. Mittwoch dieser Woche hat der Spiegel dann zum ersten Mal die Öffentlichkeit informiert.

"Ein Flüchtling aus Syrien findet 1000 Euro"

Geprüft wurde auch ein Artikel mit folgender aufsehenerregenden Unterzeile: "Ein Flüchtling aus Syrien findet 1000 Euro auf der Straße und übergibt das Geld der deutschen Polizei."

Der Artikel über den jungen Syrer Mahmoud Abdullah, der in Deutschland auf der Straße ein Sparbuch findet, in dem zwei 500-Euro-Scheine stecken, erschien am 2. Oktober 2015, also am Höhepunkt der Migrationskrise. Für viele Skeptiker klang das damals so, als wolle Relotius das Image von Flüchtlingen bewusst aufpolieren. Und jetzt, wo alle Texte des preisgekrönten Star-Journalisten in Frage gestellt werden, erinnerten sich "Lügenpresse"-Kritiker in den sozialen Netzwerken rasch an die Geschichte vom ehrlichen Syrer. Das liest sich dann so: "Wisst ihr noch... "Flüchtling findet Geld auf der Strasse und bringt es zur Polizei"? ALLES GELOGEN!" In rechten Kreisen werden Nachrichten wie diese derzeit ausgiebig kommentiert und weiterverbreitet.