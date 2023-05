Song Contest in Liverpool: Mit Edgar auf der Jagd nach 12 Punkten

TV-Fahrplan

Wenn der 67. Eurovision Song Contest in Liverpool abhebt, sind nicht nur Zehntausende Fans live vor Ort in der englischen Hafenstadt, auch das weltweite TV-Publikum versammelt sich vor den Fernsehern und Leinwänden. In Österreich überträgt der ORF als Fixpunkte die beiden Halbfinale am 9. und 11. Mai sowie das große Finale am 13. Mai live aus der M&S Bank Arena am Ufer des Mersey. Drumherum setzen die deutschsprachigen Länder heuer aber auf besondere Einigkeit.

So wird erstmals das Publikum aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gemeinsam auf das Finale des musikalischen Megaevents eingestimmt - respektive lässt dieses in trauter Eintracht ausklingen. Zum großen Finale in Liverpool werden die beiden Rahmensendung "ESC - Der Countdown" und "ESC - Die Aftershow" gleichzeitig in ORF1, ARD und SRF 1 gezeigt.

Beide Formate werden von Deutschlands charmanter Allzweckwaffe Barbara Schöneberger moderiert. Um 20.15 Uhr und damit kurz vor dem Beginn des Großen Finales um 21 Uhr begrüßt die 49-Jährige aus dem Tate Museum in Liverpool die länderübergreifende ESC-Gemeinde. Und auch danach wird ab 0.40 Uhr live gemeinsam gefeiert oder vielleicht auch ein wenig getrauert. Als Gäste sind dabei einstige ESC-Kandidaten und prominente Fans des Events. Nicht zuletzt werden auch die drei heurigen Ländervertreter nach ihrem (allfälligen) Einsatz beim Finale im Tate Museum auftreten.

Vorglühen mit Andi Knoll

Was für den geneigten ESC-Fan indes gleich bleibt, ist die Tradition der beiden Semifinalabende - zum Vorglühen eingeleitet jeweils um 20.15 Uhr von ESC-Lexikon Andi Knoll mit seinem Format "Mr. Song Contest proudly presents", der dann auch die drei Finalshows moderiert - heuer allerdings das erste Mal von Wien aus und nicht von vor Ort. Schließlich ist Knoll insofern unabkömmlich aus Wien, als er am 12. Mai und damit am Tag nach dem österreichischen Halbfinale und vor dem Finale die Endrunde der "Dancing Stars" moderiert.

Im Rahmenprogramm können sich indes die kleinsten respektive noch erst im Begriff des Werdens befindlichen ESC-Gemeindemitglieder am 6. Mai zwischen 9 und 9.30 Uhr mit Teya & Salena vertraut machen, die in "Hallo OKIDOKI" zu Gast sind. Die musikalische Geschichtsstunde gibt es indes im ORF-TVthek-Videoarchiv, wo unter dem Titel "Österreich beim Song Contest" alle heimischen ESC-Beiträge seit Anbeginn der Menschheit zum Nachsehen bereitstehen. Nostalgisch ist wohl auch der ORF-Teletext-Service, bei dem kommentarfreudige Showseher auf #ESCORF twittern können, woraufhin die Redaktion die besten Tweets auswählt und diese als Untertitel zur TV-Übertragung auf Teletextseite 780 parallel mitlaufen lässt.

Die wichtigsten TV-Termine im Überblick:

- Dienstag, 9. Mai.: Vor dem ersten Halbfinale (21.00, ORF1) stattet Andi Knoll Teya & Salena einen Besuch in Liverpool ab (20.15, ORF1).

- Donnerstag, 10. Mai.: Ab 20.15 Uhr (ORF1) präsentiert Knoll seine persönlichen Favoriten. Danach wird es beim zweiten Halbfinale ernst: Teya & Salena gehen mit der Startnummer 13 ins Rennen.

- Samstag, 12. Mai.: Ab 20.15 Uhr (ORF1) stimmt Barbara Schöneberger das Publikum auf das Finale ein. Ab 21 Uhr übernimmt dann wie gewohnt Andi Knoll die Moderation.