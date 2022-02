"SOKO Linz": Bodenhaftung zwischen Leberkas und Tabakfabrik

Da das Zielpublikum auch in Deutschland sitzt, wird auf oberösterreichischen Dialekt mehr oder weniger verzichtet – man spricht (aus Vermarktungsgründen) Hochdeutsch. Der Kommissar kommt aus Frankfurt, die Kommissarin aus Wien. „Zu keinem Zeitpunkt habe ich versucht, Oberösterreichisch zu sprechen: I kauns a ned“, sagt die 53-Jährige und lacht. Dennoch gibt es in den rund 45 Minuten dauernden Fällen einiges an Lokalkolorit zu sehen. Dieser fällt in Linz bekanntlich sehr unterschiedlich aus – zwischen St. Magdalena und Ebelsberg; zwischen Posthof und Musiktheater; zwischen Pöstlingberg (Zwergerl schneuzen!), und Lentos Museum; zwischen Ars Electronica Center und Stahlwelten; zwischen Tabakfabrik, Brucknerhaus und Mariendom, zwischen Linzer Alm und Kapu; zwischen Mauerforelle, Bratl und Leberkas-Pepi.

„Linz als Kulisse und die Art, wie die Geschichten erzählt werden, das alles weist ziemlich viel Bodenhaftung auf. Da darf es sich reiben – es gibt weniger von diesem Fernseh-Zuckerguss. Für mich versucht Linz nicht etwas anderes zu sein, als es ist. Was man ja nicht von jeder Landeshauptstadt in Österreich sagen kann. Linz ist, was es ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das finde ich sehr attraktiv“, sagt Katharina Stemberger, die eine Kommissarin mit Bodenhaftung und ohne psychische Abgründe spielt. Aber natürlich hat auch die Joe ihr Packerl zu tragen, wie es so schön heißt: „Ich finde es ganz gut, dass man sich fragt: Was ist mit der?“, sagt die Schauspielerin.