"Soko Donau": Der "Bergretter" löst Ribarski ab

Was den Neuen von München über Düsseldorf zur "Soko Donau" geführt hat, bleibt zwar vorerst noch ein Geheimnis - aber so viel darf Martin Gruber schon über seine Rolle verraten: "Max ist ein sehr offener, bodenständiger Mensch - man kriegt, was man sieht. Er ist grundehrlich und neigt dazu, ungefiltert und rundheraus zu sagen, was er denkt." Ob das jeden gefällt, werden die frisch gedrehten Folgen zeigen.