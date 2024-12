"Skeleton Crew": Fantasievolle „Star Wars“- Story mit Kids und Piraten

Das „Star Wars“-Universum expandiert seit der Übernahme durch Disney zwar nicht in Lichtgeschwindigkeit, aber in doch ansehnlichem Tempo. Dabei wurden neben der grundlegenden Sci-Fi/Fantasy-Thematik auch jeweils unterschiedliche Genres bedient, vom Space-Western („The Mandalorian“) bis zur Gesellschaftsstudie mit Abenteuer-Plot („Andor“). Nun hat man sich für eine Coming-of-Age-Geschichte mit sehr jungen Protagonisten entschieden, als würden Steven Spielbergs „Goonies“ in den Hyperraum geschossen. , der gemeinsam mit Dave Filoni maßgeblich in die Produktion neuer Star Wars-Serien wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett oder Ahsoka eingebunden ist. Ein Regisseur war auch schnell bereit, Jon Watts,

Die Story von „Skeleton Crew“ spielt in der Neuen Republik, also nach den Geschehnissen in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“, dem finalen Teil der klassischen Trilogie (Episode IV bis VI), also nach dem Untergang des Imperiums. Somit reiht sich die Piratengeschichte in den Pulk der „Star Wars“-Serien „The Mandalorian“, „Das Buch von Boba Fett“ und „Ahsoka“ ein. Produzent Jon Favreau hatte auch bei diesen Ausformungen des Franchise seine Finger im Spiel.