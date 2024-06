"The Acolyte": Jedi-Ritter in rätselhaftem Sternen-Krimi

Amandla Stenberg in "The Acolyte"

© Lucasfilm Ltd. / Lucasfilm Ltd.

Düsterer Krimi

Und doch wurde hier wieder ein anderes Genre besucht. Denn es handelt sich eigentlich um einen düsteren Krimi, den Showrunner Leslye Headland inszeniert. Die Serie beginnt in einer heruntergekommenen Cantina auf dem Planeten Ueda. Eine mysteriöse Kriegerin (Amandla Stenberg) konfrontiert eine Jedi-Meisterin (Carrie Anne-Moss). Der Kampf, bei dem bereits die ersten Lichtschwerter zum Einsatz kommen, geht für die Jedi-Meisterin schlecht aus.

Ob es tatsächlich so ein kurzer Auftritt für „Matrix“-Star Moss in der Serie war? „The Acolyte“ ist jedenfalls schon in Folge 1 reich an Wendungen, weswegen es schwerfällt, ohne Spoiler davon zu erzählen.