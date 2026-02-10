ORF-Wettermann Sigi Fink sagt künftig "Guten Morgen Österreich“

Im Jänner hat Eva Pölzl einen wahren Sendungsmarathon bei "Guten Morgen Österreich" hingelegt. Der endet nun. Denn jetzt steht der Nachfolger von Patrick Budgen als zweiter Gastgeber der beliebten Morgensendung fest: ORF-Wettermann Sigi Fink. Fink präsentiert ab Mitte Februar 2026 alternierend mit Eva Pölzl regelmäßig von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das ORF-Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“.

Sein „Guten Morgen Österreich“-Moderationsdebüt gibt der gebürtige Südtiroler am Montag, dem 16. Februar. Vorab schaut er bereits am 13. Februar um 8.30 Uhr bei Eva Pölzl im Studio vorbei. Fink, der auch Landwirt ist, sagt zur neuen Aufgabe: "Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in den Tag zu starten, gut gelaunt und mit Freude und einem Lachen im Gesicht. Die Welt da draußen ist ernst genug und bei all dem Negativen, das täglich passiert, ist es eine Pflicht, das ‚Guten Morgen Österreich‘-Publikum aufzumuntern und die positive Energie in die Wohnzimmer zu bringen!" Fink bleibt weiterhin auch Wettermoderator bei Ö3 und im ORF-TV Fink bleibt allerdings seinen Wurzeln treu. Er wird neben der Moderation von „Guten Morgen Österreich“ auch weiterhin dem Ö3-Wecker-Team angehören und Wettermoderationen für Radio und Fernsehen gestalten.

Der ORF arbeitet weiter und ohne viel Aufhebens an der inhaltlichen und personellen Erneuerung der ORF2-Infotainmentstrecke. So hat Moderator, Krimi-Autor und Fink-Vorgänger Patrick Budgen seit Anfang Jänner mit "Hinter den Schlagzeilen“ seine eigene neue ORF2-Sendung (Mo. bis Fr., 16.25 Uhr). Auch mit der Rochade von Barbara Karlich zum „Studio 2“ (Mo. bis Fr., 17 Uhr) konnte man das Publikum überraschen.

Johannes Bruckenberger, Chefredakteur der Sendungsteams im ORF-Newsroom, meint über den neuen Morgenmoderator: "Sigi Fink ist bereits ein geübter Frühaufsteher. Bei ‚Guten Morgen Österreich‘ werden wir den Ö3-Wetterexperten in einer neuen Rolle als TV-Moderator erleben." Fink beweise schon lange, dass er am Morgen den richtigen Ton trifft. "Der ideale Nachfolger für Patrick Budgen." Und Ressortleiterin Astrid Spielberger erklärt: "Mit Sigi Fink konnten wir einen Moderator gewinnen, der mit seiner erfrischenden Art das Publikum gut in den Tag begleitet und sachliche Inhalte verständlich vermitteln kann. Sein Humor und seine Vielseitigkeit sind ausgezeichnete Voraussetzungen für das vielfältigen Angebot von ‚Guten Morgen Österreich‘. Und die frühe Sendezeit ist Sigi Fink von Ö3 ja gewöhnt.“

Zur Person und Karriere Siegfried „Sigi“ Fink wurde am 5. Mai 1984 in Bozen, Südtirol, geboren. Nach der Matura am Wirtschaftsgymnasium in Bozen Studium Meteorologie und Geophysik an der Universität in Innsbruck und schloss sein Studium 2009 mit einer Diplomarbeit zum Thema „Starkniederschläge in Südtirol von 1982 bis 2002“ ab. Seine Karriere beim ORF begann im Hörfunk; seit April 2011 ist er Wetter-Anchor im Ö3-Wecker und seit 2022 präsentiert er auch eigene Sendungsformate wie „Sigi Finks Ö3-Wecker-Wettershow“. In ORF 1 moderierte er jahrelang das „ZIB Magazin“-Wetter, seit 2022 präsentiert er auch die Wettersendungen in ORF 2, wie in „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und in der „Zeit im Bild“.