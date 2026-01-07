Barbara Karlich gibt "Studio 2"-Debüt mit kleinen Hindernissen vorab

Heute, Mittwoch, feiert Barbara Karlich (heute 57) ihren Einstand als Moderatorin in der ORF-Vorabendsendung "Studio 2". Sie verstärkt dabei das Team um Verena Hartlieb und Norbert Oberhauser. "Der Mix der Themen aus den Bereichen Gesundheit, Adel, Kulinarik, Familie, Tiere, Mode, Bücher, Achtsamkeit, Bewegung, Liebe, Promis – das ist exakt meins. Ich mein, das sind doch genau die Themen, die den meisten Menschen täglich unterkommen. Die Studiodeko ist so stylish wie gemütlich und ich freu mich schon auf die Küchenexperimente. Früher wünschte ich mir da tatsächlich Geruchsfernsehen, so appetitlich sah das immer aus", sagt Karlich zu ihrer neuen Aufgabe.

Der ersten Sendung gingen dann aber doch ein paar Hindernisse voraus, wie Karlich auf Instagram schreibt. Ihre Visagistin liegt "mit Grippe im Bett und die Kostümbildnerin hat sich den Knöchel gebrochen." Sie kann aber Entwarnung geben, denn natürlich gibt"s dafür Ersatz. "Ich werde kampelt und gstrigelt erscheinen (...) und außerdem wünsche ich allen, die grad darnieder liegen oder operiert werden: Gute Besserung, Daumendrück." Ein lustiges Detail gibt"s auch noch, denn Karlich und "Studio 2" teilen sich den Geburtstag. "Die allererste "Studio 2"-Sendung lief nämlich am 7. Jänner 2019 und jetzt soll ich tatsächlich die erste Sendung im neuen Jahr just am 7. Jänner moderieren! Das ist doch ein gutes Omen", ist sich Barbara Karlich sicher.