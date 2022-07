Setbesuch: Nach "Ochs im Glas" geht's um "Milch und Honig"

Was nach Schlaraffenland klingt, ist in Wahrheit wenig paradiesisch. Denn auch wenn hier kein Tier sterben muss, sind Milch- und Honigherstellung mit Leid verbunden – selbst, wenn der Umgang mit den Tieren noch so respektvoll ist. Mutterkuh und Kalb werden getrennt, den Bienen wird der Honig weggenommen „Das ist im Prinzip Diebstahl“, so Pertramer bei einem Setbesuch. Viele wüssten gar nicht, dass eine Kuh erst nach einer Geburt Milch gibt. Mit der Serie will das Trio wieder mehr Bewusstsein für Lebensmittel und ihre Herstellung schaffen.