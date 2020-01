Sesselrücken im ORF-Aufsichtsrat

Ruhig schlafen kann ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz trotzdem nicht. Denn das Regierungsprogramm räumt dem ORF nun viele Möglichkeiten ein, die er für eine Zukunft in der digitalen Welt braucht – nutzen muss er sie schon selbst. Darauf wird auch der Stiftungsrat, der zuletzt das Credo „mehr Tempo“ an die ORF-Führung ausgegeben hatte, auch in neuer Zusammensetzung drängen.

Das Gremium verändert sich an zwei Punkten (siehe Grafik am Ende): Von den 35 Stiftungsräten bestellt die türkis-grüne Regierung neun Neue. Dass, wie kolportiert, fünf davon von der ÖVP kommen, aber nur zwei von den Grünen (sowie zwei Unabhängige), konnte man bei Letzteren so „nicht bestätigen“. Eine Variante ist, dass die Grünen das Vorschlagsrecht bei den Unabhängigen haben – sie blieben so aber nominell hinter der Anzahl der FPÖ-Stiftungsräte. Die kommt künftig auf vier Stiftungsräte, wovon drei vom Publikumsrat entsandt sind. Deren vorzeitige Abberufung ist gesetzlich nicht möglich.