"Sesamstraße"-Bewohner der ersten Stunde: Bob ist tot

Die New York Times berichtete unter Berufung auf seine Tochter, dass McGrath an den Folgen eines Schlaganfalls starb. Noch am Abend vor seinem Tod habe die Familie sein Zimmer weihnachtlich geschmückt und für ihn gesungen und getanzt. "Wir wussten einfach, dass er auf dem Weg gehen wollte, den er gelebt hat", sagte Cathlin McGrath der Zeitung.