Serienschmiede unter Druck: HBO-Chef Plepler tritt zurück

Der Chef des US-Bezahlsenders HBO („Game of Thrones“), Richard Plepler, hat nach fast 28 Jahren im Unternehmen seinen Rücktritt eingereicht. Es falle ihm zwar schwer, doch es sei der richtige Zeitpunkt, die Firma zu verlassen, schrieb Plepler in einem am Donnerstag (Ortszeit) vom US-Sender CNBC veröffentlichten Memo an die Mitarbeiter. „Dank Euch allen kann ich zum nächsten Kapitel in meinem Leben voranschreiten, wissend, dass das beste Team in der Branche hier bleibt, um unseren kontinuierlichen Fortschritt und Erfolg weiterzuführen“, hieß es in der Nachricht weiter.

Konkurrenz Streaming

Unter dem 59-jährigen Plepler wurde HBO, das zum jüngst vom Telekom-Riesen AT&T geschluckten Medienkonzern Time Warner gehörte, mit Serien wie „The Sopranos“, „The Wire“ oder „Sex and the City“ weltberühmt. Inzwischen erschweren der Streaming-Boom und der Konkurrenzdruck etwa durch Netflix das Geschäft jedoch. Nach der Übernahme durch AT&T gab es bereits Berichte über einen Kulturkampf und einen anstehenden Personalumbau. AT&T benannte den Zukauf rasch in WarnerMedia um und will mit dessen Hilfe - wie Hollywood-Gigant Disney - zügig einen neuen eigenen Streaming-Service starten.