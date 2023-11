Formel 1-Übertragungen bleiben bis 2026 bei ServusTV und ORF

Frage der Wirtschaftlichkeit

ServusTV hält die Rechte, der ORF ist wie schon zuletzt bei der Formel 1 Sublizenznehmer. Bei der Übertragung des Großen Preises von Österreich wechseln die beiden Sender einander ab. 2024 zeigt ihn ServusTV (wie auch den Auftakt in Bahrain am 2. März) - 2025 ist dann hier der ORF am Zug. Der wird 2024 am Spielberg-Wochenende wohl eines oder beide Achtelfinal-Spiele der Fußball-EM, die er sich gesichert hat, zeigen.

Diese Vereinbarung, die man laut Pressemitteilung "im Sinne der Effizienz und Wirtschaftlichkeit" getroffen habe, begann schon in der aktuellen Saison 2023 zu greifen, in der das Österreich-Rennen vom ORF ausgestrahlt wurde. ServusTV überträgt den Heim-Grand-Prix am Red Bull Ring im Jahr 2024, der ORF 2025 und ServusTV wieder 2026. Das Lizenzpaket umfasst neben den Live-Rechten ausführliche Highlight-Zusammenfassungen sowie die Rechte für die Bereiche Online und mobile.

➤ Mehr lesen: Split der Senderechte bringt allen was